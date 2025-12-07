Месси взял 47-й трофей в карьере — Кубок МЛС. Лионель — самый титулованный футболист мира

Вместе с «Интер Майами» 38-летний форвард выиграл Кубок МЛС. Это его 47-й трофей в карьере, он обновил рекорд.
На клубном уровне игрок сборной Аргентины также выступал за «Барселону» и «ПСЖ». «Интер Майами» он представляет с 2023 года.
Лионель Месси укрепил статус самого титулованного футболиста в мире.
