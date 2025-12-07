«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 19:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Таблица Чемпионата Германии.
Статистика Чемпионата Германии.
