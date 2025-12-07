Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо Мх
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.34
П2
4.54
Футбол. Италия
14:30
Кремонезе
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.04
П2
3.36
Футбол. Испания
16:00
Эльче
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.48
П2
3.80
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.00
П2
1.71
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.70
X
3.79
П2
1.68
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.58
П2
5.74
Футбол. Франция
17:00
Ницца
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.73
П2
3.95
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.62
П2
3.00
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.42
П2
3.89
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.06
П2
4.49
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.62
П2
5.14
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.32
П2
2.72
Футбол. Англия
19:30
Фулхэм
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.32
П2
2.81
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.64
П2
4.96
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.10
П2
3.10
Футбол. Испания
20:30
Эспаньол
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.34
П2
3.30
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2

«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Боруссия» Дортмунд примет «Хоффенхайм» в 13-м туре Бундеслиги.

Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.

Таблица Чемпионата Германии.

Статистика Чемпионата Германии.