Мойзес о стычке в перерыве матча с «Краснодаром»: «Кордоба сказал, что столкнулся с расизмом, разговаривая с Вильягрой. Лично я ничего не слышал»

После первого тайма матча 18-го тура Мир РПЛ в подтрибунном помещении произошла стычка с участием Мойзеса и Кордобы. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что причиной конфликта стало оскорбление расистского характера со стороны одного из игроков ЦСКА.
Впоследствии Кордоба обвинил в расизме полузащитника армейцев Родриго Вильягру.
— Что произошло в перерыве?
— Я не очень понял, старался успокоить Кордобу. Он сказал, что столкнулся с расистскими высказываниями, разговаривая с Родриго. Я попытался его успокоить, но сам лично ничего не слышал. Джон сказал, что подвергся расизму. Вы должны спросить об этом у них, — сказал Мойзес.