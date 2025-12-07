Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.85
П2
3.40
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
3.84
X
3.45
П2
2.08
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.50
П2
9.25
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Мойзес о стычке в перерыве матча с «Краснодаром»: «Кордоба сказал, что столкнулся с расизмом, разговаривая с Вильягрой. Лично я ничего не слышал»

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, о чем говорил с Джоном Кордобой во время стычки в перерыве матча с «Краснодаром» (2:3).

Источник: Спортс"

После первого тайма матча 18-го тура Мир РПЛ в подтрибунном помещении произошла стычка с участием Мойзеса и Кордобы. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что причиной конфликта стало оскорбление расистского характера со стороны одного из игроков ЦСКА.

Впоследствии Кордоба обвинил в расизме полузащитника армейцев Родриго Вильягру.

— Что произошло в перерыве?

— Я не очень понял, старался успокоить Кордобу. Он сказал, что столкнулся с расистскими высказываниями, разговаривая с Родриго. Я попытался его успокоить, но сам лично ничего не слышал. Джон сказал, что подвергся расизму. Вы должны спросить об этом у них, — сказал Мойзес.