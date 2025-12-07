Алаев про «Краснодар» — ЦСКА: «Один из лучших матчей сезона — атмосфера, качество футбола, эмоции. У нас борьба вверху и внизу таблицы»

«Быки» дома обыграли армейцев со счетом 3:2 в 18‑м туре Мир РПЛ.
— Сегодняшний матч — вишенка на торте?
— Сами ответили на вопрос. Понятно, что часто попадаю на хорошие матчи. Может быть, запоминается последнее, но по мне это — один из лучших матчей сезона. И атмосфера, и качество футбола, и эмоции. Достойное завершение первой части сезона.
Главное для нас — это спортивные итоги, что у нас такая борьба и вверху и внизу [таблицы]. Грустно, что три месяца будем без футбола, надеюсь, что пауза пролетит быстро.
— Когда будет общее собрание?
— Оно будет накануне рестарта чемпионата, у нас уже все вопросы решены. В этом году уже не будет, — заявил Алаев.