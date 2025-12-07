«Зенит» предложил 15+3 млн евро за Джона Джона из «Ред Булл Брагантино». Хавбека не продали петербуржцам летом

Как сообщает Иван Карпов со ссылкой на ESPN, сине-бело-голубые готовы заплатить за 23-летнего полузащитника 15 миллионов евро без учета бонусов — предполагается, что 5 млн евро будут выплачены сразу, а оставшиеся 10 млн — равными частями в течение трех следующих лет. Еще 3 млн евро «Ред Булл Брагантино» может получить в случае победы «Зенита» в Мир РПЛ или Фонбет Кубке России.
Отмечается, что бразильский клуб гораздо более открыт к продаже Джона Джона, чем летом, и ожидает новых предложений, в частности, от «Крузейро». Напомним, в августе сообщалось, что концерн «Ред Булл» выступил против перехода хавбека в «Зенит» из-за политической ситуации.