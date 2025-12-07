Ричмонд
«Зенит» предложил 15+3 млн евро за Джона Джона из «Ред Булл Брагантино». Хавбека не продали петербуржцам летом

«Зенит» сделал предложение по трансферу Джона Джона из «Ред Булл Брагантино».

Как сообщает Иван Карпов со ссылкой на ESPN, сине-бело-голубые готовы заплатить за 23-летнего полузащитника 15 миллионов евро без учета бонусов — предполагается, что 5 млн евро будут выплачены сразу, а оставшиеся 10 млн — равными частями в течение трех следующих лет. Еще 3 млн евро «Ред Булл Брагантино» может получить в случае победы «Зенита» в Мир РПЛ или Фонбет Кубке России.

Отмечается, что бразильский клуб гораздо более открыт к продаже Джона Джона, чем летом, и ожидает новых предложений, в частности, от «Крузейро». Напомним, в августе сообщалось, что концерн «Ред Булл» выступил против перехода хавбека в «Зенит» из-за политической ситуации.