Биссума, предположительно, вновь сняли на видео с веселящим газом — в Англии употребление закиси азота считается преступлением. «Тоттенхэм» отреагировал: «Будем рассматривать как внутреннее дело»

«Тоттенхэм» начнет расследование в отношении Ива Биссума из-за возможного употребления веселящего газа.

Ранее в The Sun был опубликован ролик, на котором, как утверждается, полузащитник «Тоттенхэма» вдыхает закись азота, называемую веселящим газом.

«Мы следим за ситуацией. Это будет рассматриваться как внутреннее дело», — сказал представитель «Тоттенхэма».

Напомним, в 2024 году Биссума уже был замечен в употреблении веселящего газа — впоследствии полузащитник извинился за «серьезную неосмотрительность». В Великобритании вдыхание закиси азота, называемой веселящим газом, запрещено с 2023 года — за данное нарушение рецидивистам грозит до 2 лет тюремного заключения и неограниченный штраф.