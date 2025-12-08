Биссума, предположительно, вновь сняли на видео с веселящим газом — в Англии употребление закиси азота считается преступлением. «Тоттенхэм» отреагировал: «Будем рассматривать как внутреннее дело»

Напомним, в 2024 году Биссума уже был замечен в употреблении веселящего газа — впоследствии полузащитник извинился за «серьезную неосмотрительность». В Великобритании вдыхание закиси азота, называемой веселящим газом, запрещено с 2023 года — за данное нарушение рецидивистам грозит до 2 лет тюремного заключения и неограниченный штраф.