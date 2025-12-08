Глава Дагестана Меликов о 13-м месте «Махачкалы»: «Мы рассчитывали на другой результат, фанаты ждут рывка. В перерыве предстоит работа над ошибками, важные кадровые решения»

Махачкалинцы дома проиграли «Пари НН» (0:1) в 18‑м туре Мир РПЛ. После игры главный тренер команды Хасанби Биджиев сообщил, что подал в отставку. «Динамо» после первого круга Премьер-лиги занимает 13‑е место в турнирной таблице.
«Сегодня махачкалинское “Динамо” провело последний матч в 2025 году перед зимним перерывом.
Клуб принимал на своем поле нижегородский «Пари НН». Вместе с тысячами дагестанских болельщиков я наблюдал за игрой на стадионе. К сожалению, сегодня, несмотря на достойную игру динамовцев, результат оказался не в нашу пользу.
По итогам 18 туров чемпионата команда занимает 13-е место. Конечно, это не тот результат, на который мы все рассчитываем, и во второй части сезона болельщики ждут от динамовцев рывка. Впереди у них перерыв: отдых и тренировочные сборы.
За это время предстоит проделать большую работу над ошибками, в том числе принять важные кадровые решения. Кроме того, в этом году команда усилилась новыми футболистами, которые ещё не в полной мере раскрыли свой потенциал. Предстоящие сборы помогут им лучше адаптироваться и сыграться с коллективом.
Задачи, стоящие перед командой, остаются прежними — завершить сезон в первой десятке и в Кубке России пройти как можно дальше. Уверен, дагестанскому клубу это по силам!" — написал Меликов в своем телеграм-канале.
Газизов об отставке Биджиева: «Динамо» Махачкала приняло это к сведению. Объявим о своем решении в ближайшие дни".