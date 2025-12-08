Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
0
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.50
П2
1.54
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
2
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
10.50
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лорьян
1
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
8.75
П2
100.00
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Глава Дагестана Меликов о 13-м месте «Махачкалы»: «Мы рассчитывали на другой результат, фанаты ждут рывка. В перерыве предстоит работа над ошибками, важные кадровые решения»

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что неудовлетворен результатами «Динамо» Махачкала в этом сезоне чемпионата России.

Махачкалинцы дома проиграли «Пари НН» (0:1) в 18‑м туре Мир РПЛ. После игры главный тренер команды Хасанби Биджиев сообщил, что подал в отставку. «Динамо» после первого круга Премьер-лиги занимает 13‑е место в турнирной таблице.

«Сегодня махачкалинское “Динамо” провело последний матч в 2025 году перед зимним перерывом.

Клуб принимал на своем поле нижегородский «Пари НН». Вместе с тысячами дагестанских болельщиков я наблюдал за игрой на стадионе. К сожалению, сегодня, несмотря на достойную игру динамовцев, результат оказался не в нашу пользу.

По итогам 18 туров чемпионата команда занимает 13-е место. Конечно, это не тот результат, на который мы все рассчитываем, и во второй части сезона болельщики ждут от динамовцев рывка. Впереди у них перерыв: отдых и тренировочные сборы.

За это время предстоит проделать большую работу над ошибками, в том числе принять важные кадровые решения. Кроме того, в этом году команда усилилась новыми футболистами, которые ещё не в полной мере раскрыли свой потенциал. Предстоящие сборы помогут им лучше адаптироваться и сыграться с коллективом.

Задачи, стоящие перед командой, остаются прежними — завершить сезон в первой десятке и в Кубке России пройти как можно дальше. Уверен, дагестанскому клубу это по силам!" — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Газизов об отставке Биджиева: «Динамо» Махачкала приняло это к сведению. Объявим о своем решении в ближайшие дни".