Мусаев о 3:2 с ЦСКА: «Матч, достойный плей-офф еврокубков, может. Полный стадион “Краснодара”, яркая игра, обе команды атаковали»

«Быки» дома победили армейцев (3:2) в 18-м туре Мир РПЛ.
— Россия не играет сейчас на международных аренах. По атмосфере, по качеству игры сопоставим ли этот поединок европейскому уровню?
— Я думаю, 100% — да, и по атмосфере точно: полный стадион, ни одного свободного места, яркая игра, обе команды играли в атаку.
ЦСКА выходил низом под любым давлением, мы шли в давление на каждом участке поля, мы тоже комбинировали хорошо.
Я думаю, это очень яркий матч, достойный, может быть, даже плей-офф еврокубков, — сказал Мусаев на пресс-конференции после игры.