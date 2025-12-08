Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Мусаев о 3:2 с ЦСКА: «Матч, достойный плей-офф еврокубков, может. Полный стадион “Краснодара”, яркая игра, обе команды атаковали»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что матч с ЦСКА смотрелся как плей-офф еврокубков.

Источник: Спортс"

«Быки» дома победили армейцев (3:2) в 18-м туре Мир РПЛ.

— Россия не играет сейчас на международных аренах. По атмосфере, по качеству игры сопоставим ли этот поединок европейскому уровню?

— Я думаю, 100% — да, и по атмосфере точно: полный стадион, ни одного свободного места, яркая игра, обе команды играли в атаку.

ЦСКА выходил низом под любым давлением, мы шли в давление на каждом участке поля, мы тоже комбинировали хорошо.

Я думаю, это очень яркий матч, достойный, может быть, даже плей-офф еврокубков, — сказал Мусаев на пресс-конференции после игры.