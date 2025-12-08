Ричмонд
«Сантос» Неймара сохранил прописку в высшем дивизионе. Бразилец не зря жертвовал своим здоровьем

Разгромили «Крузейро» в последнем туре.

Источник: Reuters

«Сантос» остается в бразильской Серии А: команда Неймара разгромила «Крузейро» со счетом 3:0 и финишировала на 12-й строчке с 47 очками.

Кажется, звездный нападающий не зря выходил на матчи с травмированным коленом — его старания окупились.

Сохранили прописку

Чтобы гарантированно избежать вылета из высшего дивизиона, в 38-м (финальном) туре Серии А «Сантосу» нужна была только победа. В противном случае, при определенных раскладах, команда могла понизиться в классе.

Соперник выпал непростой: «Крузейро», который занимает третье место в таблице. Хотя оппоненты приехали на игру без особой турнирной мотивации, результат все равно получился неожиданным.

Черно-белые не оставили вопросов о том, кто больше хочет победить: за первые 60 минут забили гостям три безответных мяча. В первом тайме дублем отметился Тасиано, а в начале второй половины точку поставил Жоао Шмидт.

Неймар провел на поле все 90 минут. Бразилец хоть и не отметился результативными действиями, акцент на нем в этой игре был особый — нападающий провел мощную концовку сезона. В последних четырех матчах забил пять мячей (всего за чемпионат — восемь) и сделал одну голевую передачу. Причем в трех заключительных играх выходил на поле с серьезной травмой.

После победы над «Крузейро» бразилец расчувствовался: взял микрофон и обратился к болельщикам, заявив о любви к клубу и фанатам.

Доиграл сезон несмотря на проблемы с коленом

В конце ноября СМИ сообщили о проблемах Неймара с коленом — повреждение он получил в матче с «Мирасолом» (1:1). Из-за травмы бразилец пропустил игру с «Интернасьоналом», но затем вернулся в состав и больше из него не выпадал.

«Честно говоря, мое колено сейчас не в лучшем состоянии, — приводил слова Неймара после матча с “Ресифи” ZM. — Но я не шел против мнения врачей, как писали некоторые СМИ. Мы все обсудили вместе, и окончательное решение было за мной».

Старания окупились — клуб сохранил прописку в высшем дивизионе. А Неймар, похоже, может остаться в «Сантосе» и на следующий сезон. Накануне журналист Николо Скира в социальных сетях сообщил, что команда нацелена сохранить суперзвезду и продлить истекающий в конце декабря контракт.

Дополнительным стимулом для Неймара может стать и новый вызов — 12-е место в чемпионате дает «Сантосу» право сыграть в Южноамериканском кубке.

Автор: Максим Слекишин