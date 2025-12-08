«Сантос» Неймара сохранил прописку в высшем дивизионе. Бразилец не зря жертвовал своим здоровьем

Неймар провел на поле все 90 минут. Бразилец хоть и не отметился результативными действиями, акцент на нем в этой игре был особый — нападающий провел мощную концовку сезона. В последних четырех матчах забил пять мячей (всего за чемпионат — восемь) и сделал одну голевую передачу. Причем в трех заключительных играх выходил на поле с серьезной травмой.