Спаллетти об 1:2 с «Наполи»: «Если не контролируешь игру, становишься пассажиром, решения принимают за тебя. “Ювентус” медленно пасовал, форвардам не хватало мобильности»

Мне кажется, Йылдыз и Консейсау могут справиться с этими ролями, поскольку хорошо пасуют. Локателли сидел слишком глубоко и не занимал нужную мне позицию в полузащите, к тому же двум нападающим не хватало мобильности, и мы постоянно вязли в центре. Мы не быстро пасовали и не использовали численное преимущество в полузащите.