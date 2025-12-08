Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Спаллетти об 1:2 с «Наполи»: «Если не контролируешь игру, становишься пассажиром, решения принимают за тебя. “Ювентус” медленно пасовал, форвардам не хватало мобильности»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча с «Наполи» (1:2) в 14-м туре Серии А.

Источник: Спортс"

«Наполи» действительно атаковал активнее с самого начала, мы слишком робко двигались с мячом, а потом легко его теряли, и нам пришлось бегать за ними.

Они в хорошей форме, поэтому, если не владеешь мячом, они своей силой и мастерством заставляют тебя бегать по всему полю.

Мне кажется, Йылдыз и Консейсау могут справиться с этими ролями, поскольку хорошо пасуют. Локателли сидел слишком глубоко и не занимал нужную мне позицию в полузащите, к тому же двум нападающим не хватало мобильности, и мы постоянно вязли в центре. Мы не быстро пасовали и не использовали численное преимущество в полузащите.

Во втором тайме мы играли лучше, действуя персонально, но все равно страдали из-за темпа и качества контратак «Наполи». Так что да, мы действовали персонально, но они успешно создавали проблемы.

Сравняв счет, мы взяли игру под контроль, но снова действовали слишком очевидно, слишком предсказуемо, не смогли преодолеть ситуацию как команда. Мы не пытались сделать что-то выдающееся, поэтому нам явно нужен прогресс, и причем быстро, иначе будет сложно.

Мы добились кое-чего хорошего, но сейчас нам нужно проанализировать ситуацию. Мы можем добиться большего, чем сегодня, ведь мы раздали невероятное количество передач. Если не контролируешь игру, то становишься пассажиром, а другие принимают решения за тебя.

«Наполи» блокирует соперника, чтобы создать пространство, и мы каждый раз попадались на эту уловку. Нам нужно было больше коммуникации, мы также немного упростили им навесы — все эти решения принимаются в моменте", — сказал Спаллетти DAZN Italia.