«Не знаю, откуда берется эта ерунда». Рафинья ответил тиктокеру, заявившему о его договоренности с «Барсой» об уходе в Саудовскую Аравию летом

Вингер каталонцев прокомментировал видео известного испанского тиктокера, сообщившего со ссылкой на Diario Sport о договоренности бразильца с «Барселоной» о переходе летом в чемпионат Саудовской Аравии при наличии выгодного предложения.
«Честно говоря, не знаю, откуда они берут такую ерунду. Ну, а этот, где всегда появляются фейковые новости, очень хорош», — написал Рафинья.
Контракт Рафиньи с «Барселоной» действует до лета 2028 года. В нынешнем сезоне на счету вингера 4 гола и 3 ассиста в 9 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.