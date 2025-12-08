Ричмонд
Конте о 2:1 с «Ювентусом»: «Наполи» проявил характер и ответственность в сложный момент, когда доступно мало игроков. Горжусь ребятами, соперник нанес всего 2 удара"

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте похвалил команду за победу над «Ювентусом» (2:1) в 14-м туре Серии А.

Источник: Спортс"

"Игроки заслуживают всевозможных комплиментов, мы можем только поблагодарить их. Ведь в этот экстремально сложный момент, когда так мало доступных игроков, мы делаем невероятные вещи.

Каждый, кто играет, проявляет характер и чувство ответственности. Эти ребята очень сильно прибавили в этом плане, и я горжусь этим, потому что они чувствовали, что мы делаем, понимали сложность момента и показывали выдающиеся результаты.

Скотт [Мактоминей] и остальные делают нечто выдающееся, взяв на себя ответственность и продолжая работать. Я считаю, что Элиф Элмаз, впервые вышедший в стартовом составе Серии А в полузащите, был просто великолепен, ведь до этого он играл только в Кубке Италии, да и то в роли «десятки».

К счастью, у Лоботки лишь небольшая проблема, поэтому мы думаем, что ему потребуется 10−15 дней на восстановление, могло быть и хуже. Я дал ему отдохнуть в матче с «Кальяри», чтобы избежать проблем, а потом он почувствовал боль на разминке. Несмотря на трудности, мы находим решения, и я хочу отдать должное своему штабу и игрокам. Чувствуется правильный настрой, единство и желание держаться вместе в этот сложный момент. Мы должны найти правильный путь и придерживаться его. Я могу только сказать спасибо, спасибо и еще раз спасибо этим ребятам.

У каждой игры есть свои фазы, и если мы можем прессинговать высоко, то мы должны это делать, чтобы не отсиживаться в обороне и не терять опору. Я считаю, что защита, оказывая давление, в конечном итоге позволяет избежать рисков, поскольку сегодня «Ювентус» нанес всего два удара в створ. У нас были огромная энергия и тактическая четкость, но также и несколько впечатляющих комбинаций, которые мы подготовили на тренировке.

Мы играли с «Аталантой», «Ромой» и «Ювентусом», очень сильными соперниками, в критической ситуации и выиграли все матчи. Я до сих пор поражен энтузиазмом и энергией, которые ребята вкладывают в игру.

Теперь нам нужно отдохнуть, ведь впереди два дня, а потом мы играем в Португалии против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Мы должны постараться как можно лучше подготовиться к матчу, потому что этим ребятам нужен физический отдых, чтобы восстановиться", — сказал Конте DAZN Italia.