Конте о 2:1 с «Ювентусом»: «Наполи» проявил характер и ответственность в сложный момент, когда доступно мало игроков. Горжусь ребятами, соперник нанес всего 2 удара"

К счастью, у Лоботки лишь небольшая проблема, поэтому мы думаем, что ему потребуется 10−15 дней на восстановление, могло быть и хуже. Я дал ему отдохнуть в матче с «Кальяри», чтобы избежать проблем, а потом он почувствовал боль на разминке. Несмотря на трудности, мы находим решения, и я хочу отдать должное своему штабу и игрокам. Чувствуется правильный настрой, единство и желание держаться вместе в этот сложный момент. Мы должны найти правильный путь и придерживаться его. Я могу только сказать спасибо, спасибо и еще раз спасибо этим ребятам.