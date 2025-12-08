Ричмонд
ТВ «Реала» после 0:2 с «Сельтой»: «Судейство было абсурдным, хотя и не повлияло на результат. Кинтеро Гонсалес боролся за награды, как при режиме Негрейры»

На клубном ТВ «Реала» раскритиковали судейство Алехандро Кинтеро Гонсалеса в матче с «Сельтой».

В матче 15-го тура Ла Лиги «Реал» уступил со счетом 0:2. Во 2-м тайме два игрока мадридцев были удалены с поля — по две желтых карточки получили Фран Гарсия и Альваро Каррерас.

"Хотя это не повлияло на счет, судейство Кинтеро Гонсалеса было плачевным. Он боролся, за награды, которых он заслуживает, как это было при режиме Негрейры, будь то судейство в международных матчах или в самых важных матчах на национальном уровне.

Даже он сам не ведает, что творит. Судейство было ужасным, это абсурд. Он один из новичков, но он хорошо обучен. Он не применял те же стандарты, он был очень снисходителен к тому, что «Сельта» тянула время. Правило восьми секунд — это позор, это пощечина болельщикам, игрокам, всем.

Сегодня не тот день, чтобы говорить о пенальти или офсайдах. Это был день множества желтых карточек и задержек времени, это изматывает. Это не причина поражения, но судейство нас не удивляет, потому что это был очередной плохой матч [в исполнении судьи] при плохой игре команды.

В трансляции нам не показали два фола Франа Гарсии в деталях с лучшего ракурса, поэтому мы не смогли определить, были ли это нарушения. Поражает, как быстро удалили Каррераса, когда он что-то сказал. Легко преследовать одного человека и закрывать глаза на [поведение] других. На протяжении всего матча были протесты. «Сельта» протестовала, Хиральдес протестовал, запись есть, даже если ее не показали.

Это судейство не уровня лиги, которая стремится быть одной из лучших в мире«, — сказал ведущий клубного ТВ “Реала”.