«Краснодар» — лидер сезона РПЛ по голам (7) дальними ударами. У «Сочи» — 6 мячей, у «Зенита» и «Локо» — по 4

Второе место по этому показателю у «Сочи» — 6. В топ-5 также входят «Зенит», «Локомотив» и «Акрон» — по 4 таких мяча.
Рекорд «Краснодара» по голам дальними ударами (12) был установлен в сезоне-2016/17, пять из них на счету Федора Смолова.
«Краснодар» лидирует в текущем сезоне РПЛ по голам (7) из-за пределов штрафной.
