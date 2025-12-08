Ричмонд
«Торино» — «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Милан» сыграет в гостях с «Торино» в 14-м туре Серии А.

Источник: Спортс"

Матч пройдет на стадионе «Олимпико ди Торино».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Серии А.

Статистика Серии А.