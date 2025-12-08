«Торино» — «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Матч пройдет на стадионе «Олимпико ди Торино».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 22:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Таблица Серии А.
Статистика Серии А.
«Милан» сыграет в гостях с «Торино» в 14-м туре Серии А.
Матч пройдет на стадионе «Олимпико ди Торино».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 22:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Таблица Серии А.
Статистика Серии А.