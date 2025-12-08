Дегтярев призвал футболистов вместо драк в кофейнях решать конфликты словесно

«Закон должен быть един и суров для всех в равной степени, — сказал Дегтярев. — Если вы кого-нибудь огреете стулом, вы же понесете наказание. Так что не имеет значения, футболист или не футболист. Спортсмены, особенно высокого класса, люди медийные. Они влияют на миллионы людей, мальчишек и девчонок, подают пример, а пример надо подавать хорошей игрой, высокими результатами и своей честной, добропорядочной жизнью. А вот, например, пошутить можно, шпильку воткнуть или, как говорят, потроллить. Это пожалуйста».