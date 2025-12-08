Дегтярев призвал футболистов вместо драк в кофейнях решать конфликты словесно

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российским футболистам необходимо вместо драк в кофейнях решать свои конфликты словесно. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта Михаил Дегтярев.
«Закон должен быть един и суров для всех в равной степени, — сказал Дегтярев. — Если вы кого-нибудь огреете стулом, вы же понесете наказание. Так что не имеет значения, футболист или не футболист. Спортсмены, особенно высокого класса, люди медийные. Они влияют на миллионы людей, мальчишек и девчонок, подают пример, а пример надо подавать хорошей игрой, высокими результатами и своей честной, добропорядочной жизнью. А вот, например, пошутить можно, шпильку воткнуть или, как говорят, потроллить. Это пожалуйста».
Минувшим летом стало известно, что бывший футболист московского «Динамо» и «Краснодара» Федор Смолов в конце мая подрался с двумя мужчинами в столичном кафе. Позднее было возбуждено уголовное дело.
В октябре 2018 года бывший футболист московского «Динамо» и «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также бывший футболист ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина — к полутора годам колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий были приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.