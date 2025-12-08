Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.04
П2
3.28
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.03
П2
3.30
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Милан
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.75
П2
1.76
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лион
0
П1
X
П2

Мартинс о 6-м месте «Спартака»: «Не сказал бы, что провал. Некоторые отрезки и игры были очень удачными»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс оценил выступление команды в осенней части сезона РПЛ. После 18 туров красно-белые занимают в таблице 6-е место.

Источник: Sports

"Я бы не сказал, что первая часть сезона — провал. Некоторые отрезки и игры были очень удачными.

Естественно, было и много ошибок, на которых, я надеюсь, у нас получится научиться", — сказал Мартинс.