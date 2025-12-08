Мартинс о 6-м месте «Спартака»: «Не сказал бы, что провал. Некоторые отрезки и игры были очень удачными»

"Я бы не сказал, что первая часть сезона — провал. Некоторые отрезки и игры были очень удачными.
Естественно, было и много ошибок, на которых, я надеюсь, у нас получится научиться", — сказал Мартинс.
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс оценил выступление команды в осенней части сезона РПЛ. После 18 туров красно-белые занимают в таблице 6-е место.
