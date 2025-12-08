Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.01
П2
3.23
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.02
П2
3.26
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Милан
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.80
П2
1.75
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.15
X
4.28
П2
1.65
Футбол. Испания
23:00
Осасуна
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.88
П2
4.88
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Сельта
2
П1
X
П2

Неймар пошел на психотерапию из-за критики игры в «Сантосе»: «Психологическое состояние было на нуле. Критики всегда перегибают палку, говоря обо мне»

Нападающий «Сантоса» Неймар рассказал, что проходил психотерапию, чтобы справиться с критикой игры за бразильский клуб.

Источник: Спортс"

"Когда дело касается меня, [критики] всегда немного перегибают палку, и на этот раз я впервые обратился за помощью. Мое психологическое состояние резко ухудшилось, у меня не было сил справиться самостоятельно.

Тренер, товарищи по команде и моя семья были чрезвычайно важны в то время, они помогли мне встать на ноги, поэтому я благодарю их всех — не думаю, что у меня хватило бы сил вернуться, если бы не они.

Мне была нужна психологическая помощь, и некоторое время назад я прошел терапию, но не потому что мне было плохо, а потому, что хотел помочь себе самостоятельно. Но на этот раз мое эмоциональное состояние впервые было на нуле", — сказал Неймар.