Неймар пошел на психотерапию из-за критики игры в «Сантосе»: «Психологическое состояние было на нуле. Критики всегда перегибают палку, говоря обо мне»

"Когда дело касается меня, [критики] всегда немного перегибают палку, и на этот раз я впервые обратился за помощью. Мое психологическое состояние резко ухудшилось, у меня не было сил справиться самостоятельно.
Тренер, товарищи по команде и моя семья были чрезвычайно важны в то время, они помогли мне встать на ноги, поэтому я благодарю их всех — не думаю, что у меня хватило бы сил вернуться, если бы не они.
Мне была нужна психологическая помощь, и некоторое время назад я прошел терапию, но не потому что мне было плохо, а потому, что хотел помочь себе самостоятельно. Но на этот раз мое эмоциональное состояние впервые было на нуле", — сказал Неймар.