Бекхэм о Месси: «После завершения карьеры он хочет жить только рядом с “Камп Ноу”. Никто не любит “Барсу” так же, как Лео — эмблема клуба у него даже на бутылке с водой»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал, что Лионель Месси хочет вернуться в Барселону по окончании карьеры.

Источник: Спортс"

7 декабря «Интер Майами» впервые в истории выиграл Кубок МЛС, обыграв в финале «Ванкувер» (3:1). Месси признан самым ценным игроком турнира, в финальном матче 38-летний аргентинец сделал две голевые передачи.

«Мне бы хотелось, чтобы Месси остался в Майами после завершения карьеры. Но Лео сказал мне, что хочет жить только рядом с “Камп Ноу”. Ни один игрок не любит “Барселону” так же сильно, как он. Эмблему “Барсы” можно увидеть у него на ноге и даже на бутылке с водой», — сказал Бекхэм.

Лионель Месси: «Мы с семьей скучаем по Барселоне, очень хотим вернуться. С нетерпением жду возможности вернуться на “Камп Ноу”, когда он будет готов».