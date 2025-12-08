Бекхэм о Месси: «После завершения карьеры он хочет жить только рядом с “Камп Ноу”. Никто не любит “Барсу” так же, как Лео — эмблема клуба у него даже на бутылке с водой»

7 декабря «Интер Майами» впервые в истории выиграл Кубок МЛС, обыграв в финале «Ванкувер» (3:1). Месси признан самым ценным игроком турнира, в финальном матче 38-летний аргентинец сделал две голевые передачи.
«Мне бы хотелось, чтобы Месси остался в Майами после завершения карьеры. Но Лео сказал мне, что хочет жить только рядом с “Камп Ноу”. Ни один игрок не любит “Барселону” так же сильно, как он. Эмблему “Барсы” можно увидеть у него на ноге и даже на бутылке с водой», — сказал Бекхэм.
Лионель Месси: «Мы с семьей скучаем по Барселоне, очень хотим вернуться. С нетерпением жду возможности вернуться на “Камп Ноу”, когда он будет готов».