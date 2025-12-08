Неймар: «Мне предстоит операция на колене. Эти недели были тяжелыми для меня. Я пришел, чтобы помочь “Сантосу”, чем смогу»

33-летний форвард «Сантоса», игравший в концовке сезона с травмой, забил 5 голов в 4 последних матчах чемпионата Бразилии. Клуб сохранил место в Серии А на следующий сезон.
Неймар сыграл только в 19 из 38 туров чемпионата, который начался в апреле. На его счету восемь голов.
"Я пришел сюда, чтобы помочь команде, чем смогу. Эти недели были тяжелыми для меня.
Я благодарю всех, кто был со мной и поддерживал меня. Если бы не они, я бы не играл в этих матчах из-за травм, проблемы с коленом.
Мне нужно отдохнуть, а потом предстоит операция на колене", — сказал Неймар.