Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Милан
Все коэффициенты
П1
5.75
X
3.90
П2
1.67
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.27
П2
1.65
Футбол. Испания
23:00
Осасуна
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.99
П2
5.10
Футбол. Лига чемпионов
09.12
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.49
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Слот о 3-х матчах Салаха в запасе: «Ливерпуль» выглядел уязвимым, я пытался найти решения. Мы выиграли с +1 хавбеком против «Вест Хэма», и я повторил это. С «Лидсом» я выбрал Экит

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот объяснил, почему Мохамед Салах оставался на скамейке запасных в последних трех матчах.

Источник: Спортс"

Сегодня стало известно, что египетский вингер не был включен в заявку английской команды на игру против «Интера» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Ранее Салах раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?».

"В этом сезоне у нас, как у команды, были трудности, как и в прошлом, все больше и больше из-за игровых схем, которые другие команды использовали против нас. Я не говорю о длинных передачах, который команды задействуют сейчас.

Я пытался найти решения, потому что это моя работа. Мы пробовали разные вещи, и после всего, что я пробовал против «Ноттингем Форест» (0:3) и ПСВ (1:4), мы выглядели очень уязвимыми.

Я решил отреагировать на это дополнительным полузащитником в игре с «Вест Хэмом» (2:0). Мы выиграли матч, поэтому я решил сделать это еще раз против «Сандерленда» (1:1).

В перерыве я выпустил его [Салаха]. Затем против «Лидса» (3:3) мы играли против схемы 5−3−2, и я решил сыграть по схеме 4−4−2 с ромбом, если можно так выразиться, с Юго Экитике чуть правее, Коди Гакпо чуть левее и Флорианом Вирцем между ними.

Я мог бы поставить Мо справа, но решил поставить Юго", — сказал Слот на пресс-конференции.