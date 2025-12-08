Слот о 3-х матчах Салаха в запасе: «Ливерпуль» выглядел уязвимым, я пытался найти решения. Мы выиграли с +1 хавбеком против «Вест Хэма», и я повторил это. С «Лидсом» я выбрал Экит

Сегодня стало известно, что египетский вингер не был включен в заявку английской команды на игру против «Интера» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Ранее Салах раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?».
"В этом сезоне у нас, как у команды, были трудности, как и в прошлом, все больше и больше из-за игровых схем, которые другие команды использовали против нас. Я не говорю о длинных передачах, который команды задействуют сейчас.
Я пытался найти решения, потому что это моя работа. Мы пробовали разные вещи, и после всего, что я пробовал против «Ноттингем Форест» (0:3) и ПСВ (1:4), мы выглядели очень уязвимыми.
Я решил отреагировать на это дополнительным полузащитником в игре с «Вест Хэмом» (2:0). Мы выиграли матч, поэтому я решил сделать это еще раз против «Сандерленда» (1:1).
В перерыве я выпустил его [Салаха]. Затем против «Лидса» (3:3) мы играли против схемы 5−3−2, и я решил сыграть по схеме 4−4−2 с ромбом, если можно так выразиться, с Юго Экитике чуть правее, Коди Гакпо чуть левее и Флорианом Вирцем между ними.
Я мог бы поставить Мо справа, но решил поставить Юго", — сказал Слот на пресс-конференции.