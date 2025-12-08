Ткаченко о «Динамо»: «Бувач с Карпиным не общались, это никуда не годится. Клуб выстроил логику на лидерстве тренера — минусы не анализировали, видя, что в сборной все в порядке&raq

— Я знаю, что Бувач с Карпиным не общались. Это ведь вообще никуда не годится.
— Почему они не общались? У них был конфликт? Или он был против Карпина изначально?
— Я не знаю.
— Как они делали трансферы?
— Давали экспертное мнение. Они общались, но не работали в связке. Они спорили.
— Бувач был против трансферов Карпина?
— Против одного трансфера, наверное, Миранчука. Проблема «Динамо» в том, что они выстроили свою логику на лидерстве Карпина, на его медийной активности. Минусы они не анализировали, видя, что в сборной все в порядке. Но сборная — это же короткое время. Там люди готовы больше жертвовать ради какой-то идеи. Минусы, которые сказались в «Динамо», в сборной не так проявлены, как в клубе.
Сейчас, когда это все проявилось, я думаю: «Ну, конечно, он же подавляет, команду не воодушевляет». Хотя его идеи со временем могли бы сработать.
Не надо видеть грязь в трансферах Осипенко и Глебова: Карпин брал людей, на которых можно опереться, которые понимают его идеи.
Ну и «Динамо» не решило трансферами главную футбольную проблему — центральный защитник.
— Методы Карпина могут работать только не со звездными игроками в не большом клубе?
— В не большом клубе это точно происходит легче. Мне Алексей Рыскин с самого начала говорил: «Послушай, там очень важна роль клуба», — сказал Ткаченко в шоу «Это футбол, брат!».