Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Милан
Все коэффициенты
П1
5.75
X
3.90
П2
1.67
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.27
П2
1.65
Футбол. Испания
23:00
Осасуна
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.99
П2
5.10
Футбол. Лига чемпионов
09.12
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.49
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Ткаченко о «Динамо»: «Бувач с Карпиным не общались, это никуда не годится. Клуб выстроил логику на лидерстве тренера — минусы не анализировали, видя, что в сборной все в порядке&raq

Глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко заявил, что бывший главный тренер «Динамо» Валерий Карпин не общался со спортивным директором клуба Желько Бувачем.

— Я знаю, что Бувач с Карпиным не общались. Это ведь вообще никуда не годится.

— Почему они не общались? У них был конфликт? Или он был против Карпина изначально?

— Я не знаю.

— Как они делали трансферы?

— Давали экспертное мнение. Они общались, но не работали в связке. Они спорили.

— Бувач был против трансферов Карпина?

— Против одного трансфера, наверное, Миранчука. Проблема «Динамо» в том, что они выстроили свою логику на лидерстве Карпина, на его медийной активности. Минусы они не анализировали, видя, что в сборной все в порядке. Но сборная — это же короткое время. Там люди готовы больше жертвовать ради какой-то идеи. Минусы, которые сказались в «Динамо», в сборной не так проявлены, как в клубе.

Сейчас, когда это все проявилось, я думаю: «Ну, конечно, он же подавляет, команду не воодушевляет». Хотя его идеи со временем могли бы сработать.

Не надо видеть грязь в трансферах Осипенко и Глебова: Карпин брал людей, на которых можно опереться, которые понимают его идеи.

Ну и «Динамо» не решило трансферами главную футбольную проблему — центральный защитник.

— Методы Карпина могут работать только не со звездными игроками в не большом клубе?

— В не большом клубе это точно происходит легче. Мне Алексей Рыскин с самого начала говорил: «Послушай, там очень важна роль клуба», — сказал Ткаченко в шоу «Это футбол, брат!».

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше