Алиссон о Салахе: «Мо — легенда “Ливерпуля” и отличный парень. Мы с командой стараемся справиться с этой непростой ситуацией. Все сосредоточены на матче с “Интером”

Сегодня стало известно, что египетский вингер не был включен в заявку английской команды на игру против «Интера» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Ранее Салах раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?».
"Ситуация непростая, но мы как команда стараемся справиться с ней как можно лучше.
Конечно, у нас с ним свои личные отношения. Я играю с Мо с тех пор, как приехал в Европу — один год в «Роме», а теперь восемь лет в «Ливерпуле».
Он отличный парень, прекрасная личность, он легенда «Ливерпуля». Мы вместе многого добились.
Лично меня это не радует, но в футболе не принято долго жаловаться на какую-либо ситуацию.
Завтра нас ждет серьезное испытание. «Интер» в этом сезоне играет очень хорошо, поэтому я, как и вся команда, сосредоточен на той задаче, с которой нам предстоит столкнуться завтра", — сказал Алиссон на предматчевой пресс-конференции.
