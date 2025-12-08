Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
17.00
X
6.50
П2
1.25
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
1
:
Леванте
0
П1
1.33
X
5.30
П2
13.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Торино
2
:
Милан
1
П1
2.05
X
3.18
П2
4.15
Футбол. Лига чемпионов
09.12
Кайрат
:
Олимпиакос П
П1
6.76
X
4.64
П2
1.49
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Парма
1
Алиссон о Салахе: «Мо — легенда “Ливерпуля” и отличный парень. Мы с командой стараемся справиться с этой непростой ситуацией. Все сосредоточены на матче с “Интером”

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер отреагировал на высказывания Мохамеда Салаха.

Источник: Спортс"

Сегодня стало известно, что египетский вингер не был включен в заявку английской команды на игру против «Интера» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Ранее Салах раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?».

"Ситуация непростая, но мы как команда стараемся справиться с ней как можно лучше.

Конечно, у нас с ним свои личные отношения. Я играю с Мо с тех пор, как приехал в Европу — один год в «Роме», а теперь восемь лет в «Ливерпуле».

Он отличный парень, прекрасная личность, он легенда «Ливерпуля». Мы вместе многого добились.

Лично меня это не радует, но в футболе не принято долго жаловаться на какую-либо ситуацию.

Завтра нас ждет серьезное испытание. «Интер» в этом сезоне играет очень хорошо, поэтому я, как и вся команда, сосредоточен на той задаче, с которой нам предстоит столкнуться завтра", — сказал Алиссон на предматчевой пресс-конференции.

? Салах раскритиковал «Ливерпуль»: «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки — не знаю, что дальше».

Слот о словах Салаха: «Они стали неожиданностью для меня. Мо имеет право чувствовать то, что чувствует. Я убежден, что у игрока всегда есть возможность вернуться».