Дмитрий Кузнецов: «Егоров распустил половину команды и подписал Шаха. Для чего? Я логики не вижу!»

Бывший главный тренер «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов не понимает, зачем клуб подписал Шахриера.

Источник: Спортс"

Экс-форвард «Амкала» официально присоединился к «Броукам» 5 декабря.

До этого руководители «БроукБойз» Дмитрий Егоров и Райзен анонсировали, что ряд игроков покинут клуб в межсезонье.

"Мне непонятно, что Дима [Егоров] распускает половину команды и берет Шаха.

Из команды ушли Абра, Лева, Мура. Неизвестно, что будет дальше, но при этом подписывается Шах. Для чего?

Играл бы у меня Шахриер? Если бы не было других футболистов, то играл бы.

Я не говорю, что он мне не нравится. В сборной Медиалиги он играл слева, и тактически это было не очень хорошо.

Индивидуально один в один на пространств он легко может обыграть, да, он подвижный, техничный. Но нужно и обороняться.

Все зависит от того, в какую команду попадешь. Почему он ушел из «Амкала»? Значит, Панова что-то не устраивало?

А теперь Шаха берет команда без тренера. Тогда кого он устраивает? Видимо, устраивает в медийном плане. Но я логики не вижу!" — отметил Кузнецов.