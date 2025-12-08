Александр Тарханов: «Симуляция Кордобы — это какой-то беспредел. Если он хочет играть в такой футбол, пусть едет на родину. У них в Южной Америке часто практикуют такое»

Симуляция Кордобы? Это какой-то беспредел. У них в Южной Америке часто практикуют такое, но не в такой футбол мы играем. Я за честную игру, за честный спорт. Если он хочет играть в такой футбол, то пусть едет к себе на родину и играет там таким образом. Вчерашние выходки Джона меня совсем не впечатлили", — сказал Тарханов.