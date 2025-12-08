Александр Тарханов: «Симуляция Кордобы — это какой-то беспредел. Если он хочет играть в такой футбол, пусть едет на родину. У них в Южной Америке часто практикуют такое»

"Мойзес всю игру напрашивался на желтую, а то и на красную, — ту он и получил. Да, гол забил, но играл очень грубо. Левников — отличный арбитр, мастер своего дела, но некоторые его вчерашние решения вызывают у меня сомнения в его профессионализме.
Симуляция Кордобы? Это какой-то беспредел. У них в Южной Америке часто практикуют такое, но не в такой футбол мы играем. Я за честную игру, за честный спорт. Если он хочет играть в такой футбол, то пусть едет к себе на родину и играет там таким образом. Вчерашние выходки Джона меня совсем не впечатлили", — сказал Тарханов.
Мойзес о 1-й желтой в матче с «Краснодаром»: «Кордоба хотел показать, что я ударил его в голову, но я его не касался. Он хороший игрок, но иногда симулирует, спорит и жалуется — судьи все пропускают».