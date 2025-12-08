Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
13.25
X
5.89
П2
1.25
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
1
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.63
П2
13.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Торино
2
:
Милан
1
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.18
П2
4.27
Футбол. Лига чемпионов
09.12
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.49
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Александр Тарханов: «Симуляция Кордобы — это какой-то беспредел. Если он хочет играть в такой футбол, пусть едет на родину. У них в Южной Америке часто практикуют такое»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов высказался о поведении игроков «Краснодара» и ЦСКА в матче 18-го тура Мир РПЛ (3:2).

Источник: Спортс"

"Мойзес всю игру напрашивался на желтую, а то и на красную, — ту он и получил. Да, гол забил, но играл очень грубо. Левников — отличный арбитр, мастер своего дела, но некоторые его вчерашние решения вызывают у меня сомнения в его профессионализме.

Симуляция Кордобы? Это какой-то беспредел. У них в Южной Америке часто практикуют такое, но не в такой футбол мы играем. Я за честную игру, за честный спорт. Если он хочет играть в такой футбол, то пусть едет к себе на родину и играет там таким образом. Вчерашние выходки Джона меня совсем не впечатлили", — сказал Тарханов.

Мойзес о 1-й желтой в матче с «Краснодаром»: «Кордоба хотел показать, что я ударил его в голову, но я его не касался. Он хороший игрок, но иногда симулирует, спорит и жалуется — судьи все пропускают».