Представлен маскот Кубка Африки — лев Ассад. Его имя переводится как «лев» с арабского и олицетворяет «силу, гордость и культурную самобытность»

Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января.
«Талисман, вдохновленный атласским львом, одним из самых знаковых национальных символов Марокко и объединяющей и мощной фигурой на всем африканском континенте. Его имя, означающее “лев” в переводе с арабского, олицетворяет силу, гордость и культурную самобытность, которые находят глубокий отклик у болельщиков как в Марокко, так и по всей Африке.
Ассад будет играть ведущую роль в работе с болельщиками на стадионах, в фан-зонах и на общественных мероприятиях. Он будет поддерживать глобальные маркетинговые и рекламные кампании, обогащать цифровой контент и интерактивные возможности, а также вносить вклад в долгосрочное развитие бренда КАФ.
Визуальная идентичность Асада основана на образе дружелюбного молодого льва, чья выразительная мордашка и энергичный характер отражают теплоту, креативность и разнообразие Африки. Его цветовая палитра и общий стиль гармонично сочетаются с брендом TotalEnergies CAF AFCON Morocco 2025, обеспечивая единый и динамичный облик турнира", — говорится на сайте Кубка Африки.
Изображение: cafonline.com/afcon2025.