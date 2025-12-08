Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
6.00
П2
1.68
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
1
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.63
П2
13.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Торино
2
:
Милан
1
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.20
П2
4.12
Футбол. Лига чемпионов
09.12
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.49
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Представлен маскот Кубка Африки — лев Ассад. Его имя переводится как «лев» с арабского и олицетворяет «силу, гордость и культурную самобытность»

Представлен маскот Кубка Африки — лев Ассад.

Источник: Спортс"

Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января.

«Талисман, вдохновленный атласским львом, одним из самых знаковых национальных символов Марокко и объединяющей и мощной фигурой на всем африканском континенте. Его имя, означающее “лев” в переводе с арабского, олицетворяет силу, гордость и культурную самобытность, которые находят глубокий отклик у болельщиков как в Марокко, так и по всей Африке.

Ассад будет играть ведущую роль в работе с болельщиками на стадионах, в фан-зонах и на общественных мероприятиях. Он будет поддерживать глобальные маркетинговые и рекламные кампании, обогащать цифровой контент и интерактивные возможности, а также вносить вклад в долгосрочное развитие бренда КАФ.

Визуальная идентичность Асада основана на образе дружелюбного молодого льва, чья выразительная мордашка и энергичный характер отражают теплоту, креативность и разнообразие Африки. Его цветовая палитра и общий стиль гармонично сочетаются с брендом TotalEnergies CAF AFCON Morocco 2025, обеспечивая единый и динамичный облик турнира", — говорится на сайте Кубка Африки.

Изображение: cafonline.com/afcon2025.