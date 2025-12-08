Представлен маскот Кубка Африки — лев Ассад. Его имя переводится как «лев» с арабского и олицетворяет «силу, гордость и культурную самобытность»

«Талисман, вдохновленный атласским львом, одним из самых знаковых национальных символов Марокко и объединяющей и мощной фигурой на всем африканском континенте. Его имя, означающее “лев” в переводе с арабского, олицетворяет силу, гордость и культурную самобытность, которые находят глубокий отклик у болельщиков как в Марокко, так и по всей Африке.