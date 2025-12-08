Каррагер о словах Салаха: «Позор. Не думаю, что это была вспышка эмоций — он выбрал этот момент, чтобы напасть на Слота и, возможно, добиться его увольнения»

Сегодня стало известно, что египетский вингер не был включен в заявку английской команды на игру против «Интера» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Ранее Салах раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?».
"Мне кажется, это позор. Некоторые люди описали это как вспышку эмоций, но я так не думаю. Когда Салах останавливается в микст-зоне — за восемь лет он сделал это раза четыре — это значит, что он и его агент это спланировали, чтобы нанести максимальный ущерб и укрепить свои позиции.
Он сделал это 12 месяцев назад, и я уже критиковал его за это. Он сыграл на эмоциях болельщиков «Ливерпуля». «Ливерпуль» был лидером лиги, он забил победный гол в ворота «Саутгемптона». Это был подходящий момент, чтобы оказать давление на владельцев «Ливерпуля», и чтобы до конца сезона висели баннеры с надписью «дайте Мо его деньги».
Он выбрал этот уик-энд и ждал плохого результата — пропустив гол на последней минуте, игроки «Ливерпуля», болельщики и тренер чувствовали себя ужасно. Он выбрал этот момент, чтобы напасть на тренера [Арне Слота] и, возможно, добиться его увольнения. Вот что я думаю по этому поводу.
Фраза, которая бросилась мне в глаза, — это «меня бросают под автобус». Он сам дважды пытался бросить клуб под автобус за последние 12 месяцев", — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.
Слот о словах Салаха: «Они стали неожиданностью для меня. Мо имеет право чувствовать то, что чувствует. Я убежден, что у игрока всегда есть возможность вернуться».