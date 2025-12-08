Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Манчестер Юнайтед
3
Все коэффициенты
П1
67.00
X
34.00
П2
1.18
Футбол. Испания
2-й тайм
Осасуна
2
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
19.00
П2
67.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
2
:
Милан
2
Все коэффициенты
П1
7.30
X
1.90
П2
2.76
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.49
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Слот о реакции на слова Салаха: «Обычно я спокоен и вежлив, но это не значит, что я слаб. Не чувствую, что мой авторитет подорван»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что критика со стороны Мохамеда Салаха не повлияет на его авторитет в команде.

Сегодня стало известно, что египетский вингер не был включен в заявку английской команды на игру против «Интера» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Ранее Салах раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?».

"Обычно я спокоен и вежлив, но это не значит, что я слаб. Если игрок так высказывается, то я и клуб должны отреагировать. Вы видите, как мы отреагировали — его здесь нет.

Я не чувствую, что мой авторитет подорван, я этого не чувствую", — сказал Слот.