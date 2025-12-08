Слот о реакции на слова Салаха: «Обычно я спокоен и вежлив, но это не значит, что я слаб. Не чувствую, что мой авторитет подорван»

Сегодня стало известно, что египетский вингер не был включен в заявку английской команды на игру против «Интера» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Ранее Салах раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?».
"Обычно я спокоен и вежлив, но это не значит, что я слаб. Если игрок так высказывается, то я и клуб должны отреагировать. Вы видите, как мы отреагировали — его здесь нет.
Я не чувствую, что мой авторитет подорван, я этого не чувствую", — сказал Слот.