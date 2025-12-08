Титов про судейство в дерби «Спартака» и «Динамо»: «Голы Тюкавина и Маричаля засчитали бы в наше время. Я не знаю, как чертят офсайдные линии, не понимаю логику»

Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Инала Танашева. Голы Константина Тюкавина и Николас Маричаля отменили из-за офсайдов.
— Главный вывод, который сделали для себя по итогам матча с «Динамо»? Судейство вышло на первый план?
— Вопросы по судейству действительно есть. Прежде всего, к видеоарбитрам. Я не знаю, как чертят эти офсайдные линии. По пяткам или еще как-то… Но если рассуждать по-игроцки, то в наше время и гол Тюкавина, и гол Маричаля засчитали бы.
Однако сейчас есть вот такие нюансы, есть ВАР. Арбитры долго изучали эпизоды, вынесли вот такие решения. Хотя я до конца и не понимаю их логики. Знаете, что мне недавно сказал один бывший арбитр ФИФА?
— Что же?
— «Слава богу, что мы с тобой играли и судили в то время, когда не было ВАР». Сегодня все эти ситуации, конечно, мешают футболу, — заявил Титов.
Повтор отмененного гола Тюкавина «Спартаку» с офсайдными линиями показали через 15 минут после эпизода. Кадр был в эфире пару секунд.