«Вулверхэмптон» забил в АПЛ впервые за 540 минут — в матче с «МЮ» первым ударом в створ

«Вулверхэмптон» смог поразить ворота соперника в матче Премьер-лиги впервые с 26 октября — тогда он проиграл «Бернли» со счетом 2:3. После этого команда потерпела 5 подряд сухих поражений. Серия без забитых мячей длилась 540 минут.