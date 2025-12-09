Футболистка «Ливерпуля» Хобингер подверглась преследованию. 42-летний бизнесмен отправлял ей сообщения сексуального характера, приехал на матч. В суде он заявил, что психически нездоров

Хобингер рассказала «Ливерпулю» о сообщениях от Далала и сразу же заблокировала контакт, лишив его возможности связаться с ней. Однако 16 февраля он приехал из Лондона, чтобы посмотреть матч «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» (0:4) на стадионе «горожан» «Джойе». Все время матча он находился у кромки поля.