Гасилин о Кордобе: «Лучший форвард РПЛ, он в шикарной форме. Но симуляции — позорище, он выглядит как машина или гладиатор, а падает от легкого касания»

"Кордоба в шикарной форме, готовится к чемпионату мира. Посмотрите, приходит Жоао Виктор в ЦСКА из бразильской Серии А и думает, что здесь на легком аллюре сможет справиться, а мальчика просто выкинули из автобуса, протащили. Кордоба такой породистый гол вчера забил. Я обсуждаю сейчас только его игру. Сильнейший футболист.