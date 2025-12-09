Ричмонд
Гасилин о Кордобе: «Лучший форвард РПЛ, он в шикарной форме. Но симуляции — позорище, он выглядит как машина или гладиатор, а падает от легкого касания»

Экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин высказался об игре нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

Источник: Спортс"

«Быки» дома победили ЦСКА (3:2) в 18‑м туре Мир РПЛ. Кордоба стал автором первого гола краснодарцев. Всего в этом сезоне на счету колумбийцы 12 мячей во всех турнирах.

"Кордоба в шикарной форме, готовится к чемпионату мира. Посмотрите, приходит Жоао Виктор в ЦСКА из бразильской Серии А и думает, что здесь на легком аллюре сможет справиться, а мальчика просто выкинули из автобуса, протащили. Кордоба такой породистый гол вчера забил. Я обсуждаю сейчас только его игру. Сильнейший футболист.

По симуляции я говорил: позорище, что он выглядит как машина, гладиатор, а потом падает от легкого касания. Но у выходцев из Южной Америки есть эта темная сторона, когда они симулируют, корчатся, кривляются.

Есть у них это, правда. Но как футболист Кордоба лучший игрок чемпионата на своей позиции. Не лучший футболист в целом, но лучший форвард, это точно", — сказал Гасилин.

Мойзес о 1-й желтой в матче с «Краснодаром»: «Кордоба хотел показать, что я ударил его в голову, но я его не касался. Он хороший игрок, но иногда симулирует, спорит и жалуется — судьи все пропускают».