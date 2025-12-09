Ричмонд
В «Реале» считают, что Алонсо был «слишком мягок» с игроками в последние недели, а ответственность за результаты лежит и на нем, и на футболистах (ESPN)

В «Реале» изучают вопрос относительно будущего Хаби Алонсо.

Источник: Спортс"

Как сообщает ESPN, в понедельник президент мадридского клуба Флорентино Перес провел встречу с советом директоров, чтобы обсудить плохую форму команды и будущее главного тренера.

Считается, что предстоящая игра против «Манчестер Сити» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов будет играть очень важную роль при принятии решения о том, сохранит ли Алонсо свой пост. В качестве альтернативных кандидатов упоминаются Альваро Арбелоа и Зинедин Зидан.

В «Реале» считают, что ответственность за неудачные результаты лежит как на тренере, так и на игроках, которые не смогли понять методы Алонсо и его штаба, утверждает один из источников.

Кроме того, у представителей мадридцев есть вопросы относительно общения Алонсо с игроками: в клубе считают, что тренер был «слишком мягок» в последние недели.

«Реал» может уволить Алонсо в случае неудачи против «Ман Сити», отношения тренера и игроков испорчены. Фавориты на замену Хаби — Зидан и Клопп (El Mundo).

Арбелоа — в шорт-листе «Реала» на случай увольнения Алонсо. Клопп доволен работой в «Ред Булл».