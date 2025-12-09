Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.49
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Манчестер Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Киву об отсутствии Салаха на матче с «Интером»: «У “Ливерпуля” есть кем его заменить, поддерживая высокий уровень. Надо беспокоиться о действиях команды, а не об отдельных игроках»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался об отсутствии Мохамеда Салаха в предстоящем матче Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Сегодня стало известно, что египетский вингер не был включен в заявку английской команды на игру против миланцев в 6-м туре общего этапа ЛЧ. Ранее Салах раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?».

Киву задали вопрос о том, дает ли отсутствие Салаха преимущество «Интеру».

"Мо важен на мировом уровне, но нас эти проблемы не волнуют. Это не моя проблема.

Я знаю, что у них есть игроки, которые могут его заменить, и поэтому «Ливерпуль» будет поддерживать высокий уровень, как и всегда на протяжении всей своей истории.

Мы говорим о командах, а не об отдельных футболистах. Поэтому мы должны беспокоиться о том, что делает команда в целом, а не об отдельных игроках. У них много сильных сторон", — сказал Киву на предматчевой пресс-конференции.