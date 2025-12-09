Сафонов сыграет с «Атлетиком». У Шевалье «изнуряющая» боль, он вряд ли восстановится к матчу ЛЧ (Le Parisien)

«ПСЖ» во вторник сыграет в Бильбао в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Голкипер парижан все еще испытывает «изнуряющую боль» в правом голеностопе, травмированном в матче с «Монако», сообщает Le Parisien.
Ранее француз пропустил встречу с «Ренном» (5:0) в 15-м туре Лиги 1. Россиянин Матвей Сафонов провел первый матч за клуб в этом сезоне.
По данным Le Parisien, Сафонов снова выступит первым голкипером, так как Шевалье вряд ли полностью восстановится к предстоящей игре.
«ПСЖ» не планирует переводить Сафонова в основу, несмотря на матч с «Ренном». Уход голкипера также не обсуждается (L"Equipe).