У Пулишича была высокая температура накануне матча с «Торино», где он сделал дубль: «Я помирал в постели, но сегодня мне гораздо лучше. Рад победе “Милана” больше, чем голам»

«Милан» обыграл туринцев в гостях (3:2) в 14-м туре Серии А. 27-летний полузащитник отметился дублем.
Как выяснилось, американец появился в составе на игру только сегодня днем, так как прошлой ночью он лежал в постели с высокой температурой и приехал к партнерам по команде всего за несколько часов до начала матча.
"Два дня назад я помирал в постели, но сегодня почувствовал себя намного лучше, и я очень рад, что приехал и смог помочь команде.
Вчера я не знал, смогу ли играть, но сегодня утром чувствовал себя гораздо лучше. Честно говоря, я больше рад победе, чем голам.
Этот сезон довольно странный, мне действительно хочется набрать игровую форму. Нужно действовать по ходу матча, а там посмотрим, где мы окажемся в конце сезона", — сказал Пулишич Sky Sport Italia.