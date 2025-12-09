Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.49
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Манчестер Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Парма
1
П1
X
П2

У Пулишича была высокая температура накануне матча с «Торино», где он сделал дубль: «Я помирал в постели, но сегодня мне гораздо лучше. Рад победе “Милана” больше, чем голам»

Кристиан Пулишич признался, что болел перед матчем с «Торино».

Источник: Спортс"

«Милан» обыграл туринцев в гостях (3:2) в 14-м туре Серии А. 27-летний полузащитник отметился дублем.

Как выяснилось, американец появился в составе на игру только сегодня днем, так как прошлой ночью он лежал в постели с высокой температурой и приехал к партнерам по команде всего за несколько часов до начала матча.

"Два дня назад я помирал в постели, но сегодня почувствовал себя намного лучше, и я очень рад, что приехал и смог помочь команде.

Вчера я не знал, смогу ли играть, но сегодня утром чувствовал себя гораздо лучше. Честно говоря, я больше рад победе, чем голам.

Этот сезон довольно странный, мне действительно хочется набрать игровую форму. Нужно действовать по ходу матча, а там посмотрим, где мы окажемся в конце сезона", — сказал Пулишич Sky Sport Italia.