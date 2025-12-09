Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.49
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Манчестер Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Тренер «Милана» Ландуччи о 3:2 с «Торино»: «Милан» немного ленился в 1-м тайме и пытался атаковать через центр, а не по играть по всей ширине поля. Но эта команда никогд

Тренер «Милана» Марко Ландуччи подвел итоги игры с «Торино» в 14-м туре Серии А (3:2).

Источник: Спортс"

По ходу игры «россонери» уступали со счетом 0:2.

"В первом тайме они ждали наших ошибок, а мы немного ленились, потому что вместо того, чтобы играть по всей ширине поля, мы пытались атаковать через центр. Затем были пенальти и контратака.

Мы должны благодарить команду, которая никогда не сдается, а также доктора Маццоне и его сотрудников, благодаря которым Пулишич смог сыграть. Эта команда никогда не сдается.

Во втором тайме мы немного изменили ход игры, но именно гол Рабьо придал нам сил и уверенности. Затем мы поставили Нкунку в центр атаки, а Рабьо и Лофтус-Чика — под ним. Мы стали больше атаковать, забили три гола и выиграли, что самое главное".

О Пулишиче.

«Он очень спокойный игрок, но на поле у него есть здоровая решительность. Как я уже говорил, он снайпер, сильный игрок. Лофтус-Чик? Он провел отличную игру, у него есть все, что нужно, чтобы стать отличным игроком. У него есть техника, сила и физические данные, но травмы немного задерживают его прогресс».

Об Аллегри.

«Мы тосканцы, мы понимаем друг друга, мы вместе уже много лет, и у нас хорошая команда. Из всего штаба я худший, потому что был вратарем», — сказал Ландуччи.