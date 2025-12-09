Ричмонд
Матч-центр
Горшков назвал Жерсона разочарованием первой части сезона РПЛ: «Не оправдывает пока ожидания. Футболистам не хватает мотивации, заряженности. Когда “Зенит” включается, им нет равных»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков ответил на вопрос о главном разочаровании первой части сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— В «Зените», наверное, Жерсон особо не проявил себя. Надежд больше было, когда его приобретали. Были, наверное, другие цели. Он пока не оправдывает ожидания. По чемпионату сложно, много команд.

— Что нужно сделать тренерскому штабу и самому Жерсону, чтобы преобразиться зимой?

— Найти мотивацию работать, готовиться. Много играть, шансы в любом случае есть. Поэтому, наверное, работа и мотивация. ‎‎Очень важно, чтобы у игроков была мотивация. Сейчас не хватает мотивации, заряженности, командного духа.

Когда «Зенит» включается, им нет равных. Такое было в матче с «Локомотивом», который вроде бы хорошо играл, но «Зенит» не дал никаких шансов, — сказал Александр Горшков.

Бразильский хавбек забил 1 гол в 12 матчах РПЛ в этом сезоне.