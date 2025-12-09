Тимур Гурцкая: «Состав ЦСКА на “Краснодар” — авантюра от Челестини. Был бы он гений, сделал бы две замены на 25-й минуте. Вильягру продавливали. Не понимаю, куда Фабио смотрел»

«Состав на “Краснодар” — тренерская авантюра от Фабио Челестини. Если бы она прошла, все говорили бы о гении.
Каким образом с Вильягрой, который вообще не держит мяч, не играет в пас, с Круговым, который вообще для этого не создан, он хотел держать мяч против «Краснодара»? У него играет лучший полузащитник страны — Дуглас Аугусто, и есть Сперцян, который в идеальной форме.
После гола Мойзеса «Краснодар» включился. По мне, был бы гений Челестини, если бы он сделал две замены на 25-й минуте: заменить Поповича на Мусаева и убрать Вильягру.
Вильягру с 15-й по 25-й минуту просто продавливали. Я не понимаю, куда смотрел Челестини. Было понятно, что «Краснодар» все равно сломает ЦСКА«, — сказал Тимур Гурцкая в шоу “Это футбол, брат!”.
Кордоба напитался ненавистью — и засиял на фоне ЦСКА. «Краснодару» помог провал Челестини.