Тимур Гурцкая: «Состав ЦСКА на “Краснодар” — авантюра от Челестини. Был бы он гений, сделал бы две замены на 25-й минуте. Вильягру продавливали. Не понимаю, куда Фабио смотрел»

Каким образом с Вильягрой, который вообще не держит мяч, не играет в пас, с Круговым, который вообще для этого не создан, он хотел держать мяч против «Краснодара»? У него играет лучший полузащитник страны — Дуглас Аугусто, и есть Сперцян, который в идеальной форме.