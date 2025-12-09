«Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в четвертьфинале Кубка Германии, «Байер» — с «Санкт-Паули»

Они выглядят таким образом:
После жеребьевки сформировались пары соперников, которые встретятся в ¼ финала Кубка Германии.
Они выглядят таким образом:
«Бавария» — «Лейпциг».
«Герта» — «Фрайбург».
«Хольштайн Киль» — «Штутгарт».
«Байер» — «Санкт-Паули».
Первые два матча пройдут 3 и 4 февраля 2026 года, два следующих — 10 и 11 февраля.