Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.50
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Манчестер Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Гришин об удалении Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Есть вопросы по второй желтой — не показывал бы за такие фолы. Акцентированного удара не было — прыгнул и попал локте

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался касательно удаления защитника команды Мойзеса в матче Мир РПЛ против «Краснодара» (2:3).

Источник: Спортс"

Бразилец получил вторую желтую карточку на 68-й минуте матча. Он в верховой борьбе ударил Жоау Батчи в затылок.

— Мойзес наиграл на две желтые?

— Мойзес — игрок высокого уровня. Не раз говорил, что он лучший защитник в нашем чемпионате.

Но так бывает… Хотя по второй желтой есть вопросы. Бразилец акцентированно локтем соперника не бил. Я бы за такие фолы «горчичник» не показывал.

На мой взгляд, Мойзес положил руку на плечо Батчи, дальше случился этот контакт… Но акцентированного удара все-таки не было! Просто прыгнул и попал локтем в лицо, — сказал Александр Гришин.