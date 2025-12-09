Гришин об удалении Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Есть вопросы по второй желтой — не показывал бы за такие фолы. Акцентированного удара не было — прыгнул и попал локте

Бразилец получил вторую желтую карточку на 68-й минуте матча. Он в верховой борьбе ударил Жоау Батчи в затылок.
— Мойзес наиграл на две желтые?
— Мойзес — игрок высокого уровня. Не раз говорил, что он лучший защитник в нашем чемпионате.
Но так бывает… Хотя по второй желтой есть вопросы. Бразилец акцентированно локтем соперника не бил. Я бы за такие фолы «горчичник» не показывал.
На мой взгляд, Мойзес положил руку на плечо Батчи, дальше случился этот контакт… Но акцентированного удара все-таки не было! Просто прыгнул и попал локтем в лицо, — сказал Александр Гришин.