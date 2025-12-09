Ричмонд
«Неделчару случайно попал локтем в голову Педро — не было удаления по-футбольному. Можно было обойтись предупреждением». Хомуха об удалении защитника «Акрона»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал удаление защитника «Акрона» Ионуц Неделчару в первом тайме матча Мир РПЛ против «Зенит» (0:2) за удар Педро за удар рукой в лицо.

Источник: Спортс"

«По духу футбола в моменте с удалением защитника “Акрона” Ионуца Неделчару не было откровенной грубости.

Он чисто случайно попал локтем в голову Педро. Трактовка арбитров позволяет в этой ситуации наказать игрока красной карточкой, но по-футбольному там не было явного удаления.

В этом моменте можно было спокойно обойтись предупреждением", — сказал Дмитрий Хомуха.

«Акрон» просит отменить красную Неделчару: «Кукуян неверно оценил — не было преднамеренных движений рукой. Хотим, чтобы неоднозначное судейство не превращалось в тенденцию».

