Агент Сафонов о «Зените»: «Глаза не горят — больше карнавала и ламбады в голове. Как бы не пришлось еще на год столетие переносить при такой игре “Краснодара”

Агент Алексей Сафонов поделился мнением относительно игры «Зенита» в матче Мир РПЛ против «Акрона» (2:0).

Источник: Спортс"

На данный момент команда тренера Сергея Семака занимает второе место в таблице чемпионата, имея в активе 39 очков в 18 играх.

— Трудно всерьез оценивать встречу «Зенит» — «Акрон» (2:0) с учетом удаления у гостей на 14-й минуте. Тем не менее, что за провал случился с питерцами во втором тайме?

— Ушли в отпуск после первого тайма. Повели 2:0 на классе, уже посчитали очки, поэтому «Акрон» имел столько «дохлых» моментов под занавес встречи.

Да и вообще у зенитовцев, в отличие от тех же ЦСКА и «Краснодара», глаза особо не горят. Больше карнавала и ламбады в голове.

Да и все время какая-то информация выходит негативная — то об игроках, то о тренере. Такого, извините за выражение «срача», в раздевалке претендента на золото быть не должно. Все это тоже влияет на отношение к игре.

Как бы не пришлось при такой игре «Краснодара» столетие клуба еще на год переносить, — сказал Алексей Сафонов.