Будущее Сафонова в «ПСЖ» прояснилось, «Спартак» может лишиться легионера. Трансферные слухи дня

Что в России
Бонгонда заинтересован в уходе из «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда может покинуть команду в зимнее трансферное окно. По информации «Евро-Футбол. Ру», интерес к вингеру проявляют клубы из Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Ранее была информация, что посредники предложили услуги 30-летнего конголезца клубам из Нидерландов и Бельгии.
Сообщается, что сам игрок заинтересован в переходе для получения игровой практики перед чемпионатом мира. Отметим, что ДР Конго еще не пробился на мундиаль и сыграет за путевку на него с победителем пары Новая Каледония — Ямайка. Если сборная отберется на чемпионат мира, то попадет в группу K с Португалией, Узбекистаном и Колумбией.
Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие только в пяти играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Александр Кержаков не возглавит «Урал»
Новым главным тренером «Урала» станет бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий. Березуцкий уже находится в Екатеринбурге и в воскресенье был замечен на баскетбольном матче вместе с президентом «Урала» Григорием Ивановым.
Претендентом на пост главного тренера «Урала» также назывался лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков. Как утверждает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым», Кержаков просил, чтобы Иванов не присутствовал во время матчей на скамейке. «Априори невыполнимое условие», — написал журналист Сергей Ильев.
Екатеринбургская команда после 21 тура идет на второй строчке в таблице Лиги PARI.
«Зенит» предложил 7+1 млн евро за 21-летнего защитника «Крузейро»
Центральный защитник бразильского «Крузейро» Джонатан Жезус может продолжить карьеру в составе петербургского «Зенита», сообщает ESPN Brasil. По данным источника, петербуржцы предложили 7 миллионов евро за трансфер Жезуса плюс 1 миллион — в качестве бонусов за достижение различных целей.
В текущем сезоне 21-летний Джонатан Жезус провел за «Крузейро» 29 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 2,5 миллиона евро.
Биджиев может остаться в махачкалинском «Динамо» после ухода с поста главного тренера
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым рассказал, что Хасанби Биджиев, подавший в отставку с поста главного тренера, может остаться в клубе в другом качестве. Биджиев принял решение подать в отставку после матча 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).
— Может ли Биджиев в каком-либо качестве остаться в «Динамо»?
— У него есть такое предложение. Мы ему так и сказали, что он без вопросов может оставаться в клубе. В каком качестве — еще нет решения. Все взвесим и обдумаем. Но ему об этом сказано.
Он хороший, аккуратный и дисциплинированный работник. Биджиев может принести пользу клубу.
Сперцян сказал, что не имеет предложений из Европы
Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном переходе в европейский клуб в зимнее трансферное окно.
— Вы можете покинуть «Краснодар» этой зимой?
— Посмотрим, что будет. Перед каждый трансферным окном что-то появляется. У меня никаких предложений из Европы нет, — заявил Сперцян в интервью «СЭ».
В нынешнем сезоне 25-летний Эдуард Сперцян провел за «Краснодар» 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 25 миллионов евро.
Что в Европе и мире
«ПСЖ» не собирается расставаться с Сафоновым зимой
Российский вратарь Матвей Сафонов не покинет «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, он останется как минимум до конца сезона-2025/26, пишет TOP Mercato, который приводит информацию из статьи L"Équipe. В парижском клубе опровергли слухи о возможном уходе Сафонова, который в нынешнем сезоне сыграл всего один матч.
«Смешно, это всего лишь слухи. Не забывайте, что мы подписали с ним контракт на пять лет. Он сильно прибавил с момента своего прихода. Он подтвердил, что соответствует уровню “ПСЖ”, — заявили в клубе.
Отмечается, что 26-летний Сафонов также не думает об уходе из «ПСЖ». Агент россиянина общался со спортивным директором Луишем Кампушем месяц назад и вопрос об уходе голкипера не поднимался. В общей сложности с момента перехода воспитанник «Краснодара» провел за французский клуб 18 матчей.
«Реал» может уволить Хаби Алонсо в ближайшее время
Руководство «Реала» рассматривает вариант с увольнением Хаби Алонсо с поста главного тренера команды. Как сообщает El Mundо, руководство мадридского клуба задумалось об увольнении тренера после матча чемпионата Испании с «Сельтой» (0:2).
По информации источника, Алонсо может быть отправлен в отставку в случае поражения от «Манчестер Сити» в матче общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Мадриде 10 декабря.
В случае увольнения Алонсо команду могут возглавить Зинедин Зидан или Юрген Клопп. Алонсо 44 года, он возглавляет «Реал» с мая 2025 года.
Суарес не планирует продлевать контракт с «Интер Майами»
Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес не планирует продлевать контракт с клубом. Как сообщает TyC Sports, 38-летний уругвайский футболист рассматривает возможность возвращения в «Насьональ», в клуб, воспитанником которого он является. Действующий контракт между сторонами рассчитан до конца 2025 года.
Луис Суарес перешел в «Интер Майами» в 2024 году. В нынешнем сезоне футболист провел за клуб 32 матча в чемпионате МЛС, в которых забил 10 мячей и сделал 10 результативных передач.