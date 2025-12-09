Будущее Сафонова в «ПСЖ» прояснилось, «Спартак» может лишиться легионера. Трансферные слухи дня

Сообщается, что сам игрок заинтересован в переходе для получения игровой практики перед чемпионатом мира. Отметим, что ДР Конго еще не пробился на мундиаль и сыграет за путевку на него с победителем пары Новая Каледония — Ямайка. Если сборная отберется на чемпионат мира, то попадет в группу K с Португалией, Узбекистаном и Колумбией.