Геннадий Орлов: «Аршавин известен, засветился лучше всех, видел, с каким почтением к нему относятся в Лондоне. Мостовой играл за “Сельту”, а их лучший результат — 4-е место в Ла Лиге»

— Аршавин говорил, что он мировая звезда среди наших футболистов.
— Да, он известен, во многом благодаря тем мячам за «Арсенал».
Я даже к Аршавину по его приглашению приезжал в Лондон и видел, с каким обожанием и почтением к нему там относятся и футболисты, и болельщики. Аршавин засветился лучше всех среди иностранцев.
Александр Мостовой при всем уважении играл за команду «Сельта», а лучший результат у них был — четвертое место в чемпионате Испании.
— Аршавин — единственная мировая звезда среди наших?
— Так получилось, что медийно — да, — сказал Геннадий Орлов.
Аршавин о российских игроках: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти. Я global star. Если играешь в Англии, ты global — в мое время так было».