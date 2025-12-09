Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.50
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Манчестер Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Геннадий Орлов: «Аршавин известен, засветился лучше всех, видел, с каким почтением к нему относятся в Лондоне. Мостовой играл за “Сельту”, а их лучший результат — 4-е место в Ла Лиге»

Комментатор Геннадий Орлов сравнил карьеры Андрея Аршавина и Александра Мостового.

Источник: Спортс"

— Аршавин говорил, что он мировая звезда среди наших футболистов.

— Да, он известен, во многом благодаря тем мячам за «Арсенал».

Я даже к Аршавину по его приглашению приезжал в Лондон и видел, с каким обожанием и почтением к нему там относятся и футболисты, и болельщики. Аршавин засветился лучше всех среди иностранцев.

Александр Мостовой при всем уважении играл за команду «Сельта», а лучший результат у них был — четвертое место в чемпионате Испании.

— Аршавин — единственная мировая звезда среди наших?

— Так получилось, что медийно — да, — сказал Геннадий Орлов.

Аршавин о российских игроках: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти. Я global star. Если играешь в Англии, ты global — в мое время так было».