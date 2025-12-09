Маттеус о «Реале»: «Алонсо — хороший тренер, но отличается от Анчелотти. Хаби возлагает на звезд больше ответственности. Это может не подойти Беллингему или Винисиусу»

Для Алонсо главное — не отдельный футболист, а команда. Это хорошо сработало в «Байере». Флориан Виртц чувствовал себя свободно. Но Алонсо ожидал, что все его игроки будут участвовать в обороне. Если игроку это не нравится, у него будут проблемы с тренером.