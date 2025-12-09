Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Бавария
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.50
П2
11.75
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Манчестер Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2

Ташуев о тренерах: «Титулы берут те, кто возглавляет клубы с исполнителями высокого класса. Пускай Гвардиола возглавит “Брентфорд” или “Фулхэм” — он же не выиграет Лигу чемпионов»

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев ответил на вопрос о лучшем тренере РПЛ в 2025 году.

Источник: Спортс"

"Отметить можно Мурада Мусаева и Андрея Талалаева — их команды показывают неплохой футбол. Как мне кажется, лучший всегда определяется по трофеям.

Титулы берут те, кто возглавляет клубы с исполнителями высокого класса. Хотя я вижу Хаби Алонсо, который мучается в «Реале», потому что играют одни звезды, и тренерское мастерство нивелируется.

В «Байере» у него не было звезд, а просто играющая команда. Пускай Гвардиола возглавит «Брентфорд» или «Фулхэм» — он же не выиграет Лигу чемпионов.

Поэтому назвать лучшего или худшего тренера тяжело. Сильный тренер — это тот, который поднимает команды с не самым высоким бюджетом наверх. В Англии считается, что если такой тренер добился результата, то и в топ-клубе сможет.

А в России — наоборот, если ты работал с клубами-аутсайдерами, то это твоя ниша, что неправильно. В топ-клубе еще проще же", — сказал Сергей Ташуев.