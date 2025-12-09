«Интер» — «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».
«Интер» примет «Ливерпуль» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».
Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23:00 по московскому времени. Okko покажет игру в прямом эфире.
Таблица Лиги чемпионов.
