Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Бавария
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.30
П2
11.50
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Манчестер Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2

«Интер» — «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Интер» примет «Ливерпуль» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».

Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23:00 по московскому времени. Okko покажет игру в прямом эфире.

Таблица Лиги чемпионов.

Статистика Лиги чемпионов.