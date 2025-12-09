«Ливай за 20 млн евро на скамейке запасных — серьезная недоработка селекции “Спартака”. Команда имеет проблемы в обороне — нужны два фланговых защитника». Хомуха о красно-белых

«Спартак» явно имеет серьезные проблемы при игре в обороне. Команде нужны два фланговых защитника. На этих позициях точно стоит искать усиление.
Но эта проблема появилась не в этом сезоне. Она была актуальной еще год назад, однако никаких трансферов по этим позициям они не сделали.
Это сильно сказывается на игре «Спартака». Изначально в команде произошли большие и серьезные трансферы.
Если большую часть времени Ливай Гарсия, которого купили за 20 миллионов евро, проводит на скамейке запасных… Это серьезная недоработка селекционного отдела клуба", — сказал Дмитрий Хомуха.