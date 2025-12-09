Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Бавария
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.30
П2
11.50
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Манчестер Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2

«Ливай за 20 млн евро на скамейке запасных — серьезная недоработка селекции “Спартака”. Команда имеет проблемы в обороне — нужны два фланговых защитника». Хомуха о красно-белых

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мыслями о том, какие позиции нужно усилить «Спартаку».

Источник: Спортс"

«Спартак» явно имеет серьезные проблемы при игре в обороне. Команде нужны два фланговых защитника. На этих позициях точно стоит искать усиление.

Но эта проблема появилась не в этом сезоне. Она была актуальной еще год назад, однако никаких трансферов по этим позициям они не сделали.

Это сильно сказывается на игре «Спартака». Изначально в команде произошли большие и серьезные трансферы.

Если большую часть времени Ливай Гарсия, которого купили за 20 миллионов евро, проводит на скамейке запасных… Это серьезная недоработка селекционного отдела клуба", — сказал Дмитрий Хомуха.