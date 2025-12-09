Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Бавария
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.11
П2
11.00
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Манчестер Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2

Агент Тюкавина об игре отмене гола форварда «Динамо»: «Хрен поймешь, как у нас эти линии рисуют. У кого ноготь, у кого еще что-то вперед залезло — все это не на пользу игре»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересны нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об отмененном голе форварда в матче Мир РПЛ против «Спартака» (1:1).

Источник: Спортс"

Мяч нападающего в первом тайме был отменен из-за офсайда.

— Сантиметровые офсайды у «Динамо» — это все же не то, ради чего люди ходят на футбол, не так разве?

— Как у нас эти линии рисуют, хрен поймешь. Ждем, когда примут «правило Венгера» и начнут принимать решения в пользу атаки, что и было до введения ВАР.

А так, у кого ноготь, у кого еще что-то вперед залезло — все это не на пользу игре. Гол Кости, конечно, надо было засчитывать.

— ВАР еще долго будет уничтожать российский футбол, который в условиях изоляции давно мог хоть как-то выбраться из-под его гнета?

— Черчесов тоже об этом сказал, зачем он нужен, если ошибок меньше не стало, а паузы просто убивают игру.

Это не как в Испании или Англии, где решения у монитора обычно принимаются за 30 секунд. У нас по три минуты смотрят и всегда карательный вердикт — либо удаление, либо пенальти. Только один случай помню, что Левников настоял на своем.

Всегда шучу, кому ВАР, кому навар. А если к чемпионату мира еще введут угловые и желтые проверять, в РПЛ вообще кошмар начнется, — сказал Алексей Сафонов.

Повтор отмененного гола Тюкавина «Спартаку» с офсайдными линиями показали через 15 минут после эпизода. Кадр был в эфире пару секунд.

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше